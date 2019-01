Un Jour dans l'Histoire - 21/01/2019

13h20 : Colette en Belgique



Nous sommes le 9 février 1935, à Bruxelles.

Poussons la porte de cette vénérable institution qu'est l'Académie de langue et de littérature françaises de Belgique.

Ses illustres représentants procèdent, ce jour-là, aux votes pour l'élection d'un membre étranger en remplacement de la poétesse Anna de Noailles.

L'Académie, créée quinze ans plus tôt par le roi Albert, sous l'impulsion de son ministre des Sciences et des Arts, Jules Destrée, a le loisir, en effet, de choisir, pour ses sections de littérature et de philologie, ceux ... et celles qui se sont distingué.e.s « dans tous les pays où le français est honoré et cultivé ».

Hé oui, ces originaux de Belges ont décidé de ne pas ouvrir la porte exclusivement aux hommes : « les femmes de lettres ont donné trop d'incontestables preuves de talents pour qu'on ne songe à les écarter d'une compagnie littéraire » stipule le règlement.

Ce 9 février 1935, Colette, l'auteur des « Claudine », de « Chéri », du « Blé en herbe » fait partie des candidats à l'élection.

Colette et la Belgique, c'est une histoire qui dure .

Nous en allons en remonter le fil...



Invitée : Jeanne Augier.

Autrice de « Colette et la Belgique » éd. Racine.



14 heures : Détroit, la ville berceau de nombreuses révolutions musicales



Notre séquence musicale de ce lundi se penche au-dessus d'une ville, une ville du Michigan, dans le Nord des Etats-Unis. Cette ville, c'est la ville du moteur et des voitures, la ville symbole du rêve américain, de sa grandeur et de son déclin, mais aussi la ville berceau de nombreuses révolutions musicales. Cette ville, c'est Détroit. Et notre guide pour la visiter est David Mennessier de Point Culture. De la prospère Motown à la révolutionnaire Techno en passant par les révoltés du MC5, c'est l'histoire récente d'une ville pas comme les autres vue à travers sa musique que nous vous proposons aujourd'hui dans cette séquence réalisée par Jonathan Remy

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY