Un Jour dans l'Histoire - 18/01/2019

13h20 : L'enlèvement de l'ancien Premier ministre Paul Vanden Boeynants



Il y a trente ans, Le 14 janvier 1989, l'homme d'affaire, Ministre d'Etat et ancien Premier ministre Paul Vanden Boeynants, disparaît en ne laissant derrière lui que sa pipe, une chaussure et son appareil auditif. Celui que tout le monde appelle VDB est enlevé dans le garage de son immeuble par la bande de Patrick Haemers, l'ennemi public n°1. Commence alors un des feuilletons judiciaires les plus marquants de ces dernières décennies qui tient la Belgique en haleine pendant plus d'un mois.



Après 30 jours de captivité éprouvante, VDB s'en sort vivant en payant à ses ravisseurs une rançon de 63 millions de francs belges (l'équivalent actuel d'1,5 millions d'euros, hors inflation et autres augmentations du coût de la vie). Le lendemain de sa libération, le 15 février 1989, VDB donne de multiples détails sur son enlèvement lors d'une conférence de presse mémorable, au cours de laquelle le vieux crocodile prouve qu'il a encore le verbe haut et la dent dure...



Récit de cette affaire hors du commun, en collaboration avec la SONUMA, la société qui numérise et valorise les archives audiovisuelles de la RTBF.



14 heures : Monumental : Le Kumano Kodo au Japon



Au sud d'Osaka, sur la plus grande péninsule du Japon, un réseau de routes traverse les forêts pour conduire jusqu'à trois sanctuaires: Kumano Hongu Taisha, Kumano Nashi Taisha et Kumano Hayatama Taisha. Empruntés depuis plus de 1000 ans d'abord par les empereurs puis par toutes les classes sociales japonaises et par les touristes, ces chemins de pèlerinage appelés Kumano Kodo offrent une immersion dans l'Histoire et dans la culture shinto-bouddhiste du pays.



Maître de conférence en japonais à l'université Aix-Marseille, Arnaud Brotons nous guide sur ces somptueuses routes féodales.

