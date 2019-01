Il y a trente ans, Le 14 janvier 1989, l’homme d’affaire, Ministre d’Etat et ancien Premier ministre Paul Vanden Boeynants, disparaît en ne laissant derrière lui que sa pipe, une chaussure et son appareil auditif. Récit de cette affaire hors du commun, en collaboration avec la SONUMA, la société qui numérise et valorise les archives audiovisuelles de la RTBF.