Un Jour dans l'Histoire - 17/01/2019

Nous sommes le 22 juillet 1917.

Dans le numéro 11 du « Carnet de la semaine », une gazette littéraire et satyrique, on peut lire ceci :

« Madame La Goulue a tendu la toile d'un Panorama scientifique, sous une arche du métro, au boulevard Rochechouart, à Paris.

Croulante et luisante sous la moire, elle apparaît au seuil du curieux établissement comme une aragne ventrue et bon enfant (...)

Madame La Goulue a fini, depuis le guerre, de se battre avec ses lions et se faire gifler par les dompteurs.

Le lion coûte trop cher à nourrir (...)

Je contemplais la vieille femme, épaisse sous le corset, comme une gélatine comprimée.

Les passants clignaient vers elle un œil d'amitié où il y avait de l'attendrissement et, ma foi, de la déférence (...)

Moi non plus, je n'ai pu me défendre d'une émotion quasi-historique devant madame La Goulue, qui porte au visage la griffe d'une époque, et sur l'épaule, la marque des lions. »

La Goulue enflamma pourtant, autrefois, le Paris de la Belle Epoque et des Années folles, elle fut la reine du Cancan et la vedette du Moulin Rouge.

Gouailleuse, provocante, amie de Toulouse-Lautrec, elle a mis les plus fortunés à ses pieds.

Partons sur les traces d'une anticonformiste ...



1944 : Bastogne avant Bastogne



Tout a-t-il déjà été dit sur la bataille des Ardennes, la plus grande bataille du front de l'Ouest durant la seconde Guerre mondiale ? Pas sûr, comme le prouve le premier numéro d'une revue semestrielle intitulée « 1944 » qui ambitionne de renouveler l'historiographie de cette période clé.



Invité : Hughes WENKIN, historien militaire, coordinateur rédactionnel de la revue « 1944 » dont le 1er numéro vient de sortir aux éditions Weyrich.

