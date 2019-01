Un Jour dans l'Histoire - 15/01/2019

13h20 : Violette Morris



Sportive de haut niveau, figure des nuits parisiennes et du music-hall, Violette Morris fut aussi une grande amoureuse : Joséphine Baker et Yvonne de Bray, grâce à qui elle rencontra Cocteau et Marais, furent parmi ses conquêtes. Inclassable, extravagante, résolument moderne, féministe engagée, lesbienne assumée, elle suscita la crainte et le rejet d'une France corsetée dans son conformisme, dont elle incarna tous les démons refoulés.



Invité : Gérard de Cortanze « Femme qui court » aux éditions Albin Michel



14 heures : Einstein, amant et complice d'une espionne soviétique ?



Durant la seconde Guerre mondiale, Albert Einstein a été l'amant d'une jeune femme russe qui travaillait pour le KGB. C'est peut-être l'une des raisons qui a poussé les Américains à le tenir à l'écart de la mise au point de la bombe atomique. Mais quand Einstein apprend la vraie nature des activités de la femme qu'il aime, il décide de poursuivre tout de même cette relation. Rappelée en URSS, Margarita continuera à lui écrire jusqu'à sa mort.



Invité : Jean-Claude Idée, metteur en scène, à l'occasion de la présentation de la pièce d'Hervé Bentégeat « le dernier Amour d'Einstein », au Centre culturel d'Uccle, mercredi 16 janvier 2019.

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY