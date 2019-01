Un Jour dans l'Histoire - 14/01/2019

13h20 : La disparition de Lapérouse, explorateur et humaniste



Nous sommes le 1e août 1785, à Brest. Il est 4 heures du matin.

Profitant d'un vent favorable, deux navires, la Boussole et l'Astrolabe, gonflent leurs voiles et prennent le départ aux cris de « Vive le roi ».

Direction le Pacifique.

L'une des plus fameuses expéditions de tous les temps est menée par Jean-François de Galaup, comte de Lapérouse.

Commanditée par le roi de France, Louis XVI, il a pour mission d'achever l'œuvre exploratrice de James CooK.

Du Chili à l'île de Pâques, en passant par l'Alaska, le Kamtchatka ou les îles Samoa, cette aventure ambitieuse se promet d'être pionnière et civilisatrice.

Sa fin sera tragique.

Quatre ans plus tard, commence le mystère de la disparition de l'expédition Lapérouse ...



Invité : François Bellec, membre et ancien président de l'Académie de marine et vice-président de la Société de Géographie, en France.

Auteur de : « Lapérouse » ; Tallandier.

14 heures : Léon Losseau - Itinéraire d'un grand bourgeois de province



La Maison Losseau, à Mons, est connue comme un remarquable exemple de la percée de l'Art nouveau en Belgique au début du 20e siècle. Son propriétaire de l'époque, Léon Losseau, était un grand bourgeois provincial qui aura papillonné toute sa vie dans les sphères les plus élevées du monde intellectuel de son temps. En 2019, sont commémorés à la fois le 150e anniversaire de sa naissance et le 70e de son décès, une occasion de découvrir sa vie qui fut tout sauf banale...

Invité : Françoise DELMEZ, directrice de la Maison Losseau, responsable du secteur littéraire à la Province de Hainaut, auteure de « Les nombreuses étendues ouvertes sur la mer. Journal d'un voyage au cercle polaire arctique » avec Claire Ducène (ed. Traverse 2018)

