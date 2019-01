Un Jour dans l'Histoire - 11/01/2019

13h20 : Le ¿Groupe G¿, groupe de résistants issus de l'Université de Bruxelles



En Belgique, durant la deuxième guerre mondiale, la résistance à l'occupant est immédiate et spontanée. Parmi les nombreux mouvements qui s'organisent alors, un groupe se distingue par l'originalité de son esprit et de sa structure : Le Groupe G, issu de l'Université libre de Bruxelles.

Il rassemble des jeunes diplômés, hommes et femmes, d'anciens étudiants, des professeurs mais aussi une foule d'autres patriotes, issus de toutes les provinces, de toutes les conditions sociales et de toutes tendances philosophiques et religieuses. Son action se concentre uniquement sur le sabotage organisé et le ralentissement de la machine de guerre allemande, selon un plan précis particulièrement bien étudié.



S'il fallait retenir un exploit du Groupe G, ce serait `la grande Coupure' du 15 janvier 1944 au cours de laquelle le Groupe G fera sauter une trentaine de pylônes porteurs de câbles à haute tension, paralysant ainsi un grand nombre d'usines en Belgique mais aussi en Allemagne et provoquant d'énormes perturbations sur les plans économique et militaire.



14 heures : Le Mémorial aux juifs assassinés d'Europe et la mémoire de Berlin



Berlin. A quelques pas de la Porte de Brandebourg, dans un vaste espace autrefois longé par le Mur, un millier de stèles grises de tailles variables se dressent, silencieuses. Les passants ont toute liberté de zigzaguer parmi elles, de les toucher ou même de les chevaucher. Imaginées par l'architecte américain Peter Eisenmann, elles sont sorties de terre en 2005 après plus de 15 ans de débats et controverses, pour honorer la mémoire des victimes juives du nazisme. En sous-sol, un centre d'information complète ce monument d'une sobriété radicale. Quelle est la véritable histoire de ce Mémorial? Comment a t-il été conçu et pensé pour porter cette lourde mémoire? Quelle place a t-il trouvé dans la ville, dans la vie des Berlinois et plus largement dans l'Histoire?

Directeur adjoint de la Fondation du Mémorial, l'historien allemand Ulrich Baumann nous guide parmi les stèles et à travers la mémoire de l'Holocauste.

