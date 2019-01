Quelle est la véritable histoire de ce Mémorial? Comment a t-il été conçu et pensé pour porter cette lourde mémoire? Quelle place a t-il trouvé dans la ville, dans la vie des Berlinois et plus largement dans l'Histoire? Avec l' historien allemand Ulrich Baumann qui nous guide parmi les stèles et à travers la mémoire de l'Holocauste.