Un Jour dans l'Histoire - 10/01/2019

13h20 : Horreur sacrée et sacrilège, une histoire des rapports entre l'image, la violence et la religion, hier et aujourd'hui



Nous sommes en 1588, à Anvers.

Richard Verstegan, un catholique anglais exilé sur le continent, publie un ouvrage intitulé « Théâtre des cruautés des hérétiques de notre temps ».

Il écrit :

« Messieurs, nous avons dressé ce Théâtre, afin de vous représenter les misérables tragédies que les hérétiques ont joué en notre Europe, et pour vous faire voir ce qu'ils ont commis et perpétré (...) ; il n'y a bouche qui le peut déclarer, main qui le peut écrire, ni esprit qui le peut concevoir, tant s'en faut qu'il y eut taille (gravure) qui le peut représenter à vos yeux . »

Des images donc pour témoigner de la cruauté.

Quels ont été les rapports entre l'image, la violence et la religion au XVIe siècle ?

Peut-on y voir des ressemblances avec les attentats terroristes commis de nos jours ?



Invité : Ralph Dekoninck, professeur d'histoire de l'art à l'UCL, directeur du Centre d'Analyse Culturelle de la première modernité (GEMCA), membre de l'Académie royale de Belgique.

Auteur de « Horreur sacrée et sacrilège » ; éd. Académie royale de Belgique.



14 heures : La condition féminine en Belgique



Les discriminations de genre sont universelles et perdurent largement à l'échelle mondiale. Cependant, la condition féminine connaît une évolution indéniable depuis environ un siècle, notamment dans des pays comme la Belgique. C'est aussi le cas des études de genre et de l'histoire des femmes qui accompagnent cette évolution. Après un fameux « Dictionnaire des femmes belges » (Racine 2006), il fallait compléter le panorama par un ouvrage dans lequel les mouvements et les problématiques pouvaient trouver la place nécessaire à leur description. C'est chose faite aujourd'hui avec cette « Encyclopédie d'histoire des femmes » qui fera date. De l'aveu même de ses directrices, ce livre a une double fonction : « prophylactique » contre les régressions, salutaire contre l'ignorance...



Invitée : Eliane Gubin, historienne, professeure émérite à l'ULB, co-directrice avec Claudine Marissal de « L'Encyclopédie d'histoire des femmes » (ed. Racine 2018)

