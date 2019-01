Un Jour dans l'Histoire - 09/01/2019

13h20 : Les pêcheries à vapeur d'Ostende



Nous sommes le 13 juin 1896, à Ostende.

Ce jour-là John Bauwens et une poignée de financiers fondent la Société Anonyme des « Pêcheries à vapeur ».

Bauwens est un pionnier qui très tôt va se passionner pour la mer et révolutionner l'exploitation de la pêche à voile.

Il innove sans cesse pour s'adapter aux conditions changeantes de son activité.

Il parvient à faire exister la Belgique parmi les nations qui comptent en la matière dans un contexte extrêmement concurrentiel.

Les Pêcheries à vapeur traverseront les deux Guerres mondiales mais ne réussiront pas à passer le cap des années 80.

Revenons, aujourd'hui, sur cette aventure d'hommes et de mer...



Invitée : France Duquenne, réalisatrice de « Dans le sillage de John Bauwens, armateur à la pêche ».



14 heures : Les Ecrivains au Cinéma (1/3)



De Guillaume Apollinaire à Woody Allen en passant par Jean Epstein, Germaine Dulac, André Breton

mais aussi Stanley Kubrick, les frères Coen, Antonin Artaud, Marguerite Duras et Jean-Luc Godard

Autant de figures d'écrivains, réels ou fictifs, qui ont traité des rapports entre littérature et Cinéma.



L'invitée de Jean-Louis Dupont est Nadja Cohen, docteur en littérature, Post-doctorante à la KUL, et auteure de plusieurs ouvrages dont « Les Poètes modernes et le cinéma (1910-1930) aux éditions Classiques Garnier » en 2013 et

« Petit musée d'histoire littéraire (1900-1950) » aux Impressions nouvelles, 2015, avec Anne Reverseau

