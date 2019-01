Un Jour dans l'Histoire - 08/01/2019

13h20 : Les fratries : pour le meilleur et pour le pire



Nous sommes au tout début de l'année 466.

Théodoric II, huitième roi des Wisigoths, ce peuple germanique ayant migré depuis la mer Noire pour s'installer au sein de l'Empire romain d'Occident, se retrouve la gorge tranchée par son propre frère Euric, qui lui reproche d'être trop romanisé et trop tolérant avec l'église catholique.

Ce geste, aussi choquant qu'il puisse nous paraître, n'est en fait que la répétition que celui perpétré, quelques années auparavant, par notre bon Théodoric, lui-même, ayant assassiné son autre frangin, l'aîné, Thorismond, pour accéder au pouvoir.

Après tout, Caïn n'a-t-il pas occis son frère Abel pour une sombre histoire de jalousie.

Les histoires de fratries jalonnent les siècles.

Elles ne sont pas toutes sordides, bien heureusement : elles nous parlent aussi, souvent, de grandes découvertes, de création, d'invention, d'aventures industrielles, scientifiques...

Les fratries dans l'histoire, pour le meilleur et pour le pire, c'est la leçon du jour...



Invitée : Marie Cappart, historienne et généalogiste.

« Frères ennemis, frères de sang, frères de lait : les fratries dans l'histoire » aux éditions Jourdan.



14 heures : L'Abbé Wallez, chantre du Rexisme et mentor de Hergé



Largement oublié aujourd'hui, Norbert Wallez fut l'une des personnalités les plus flamboyantes de la Presse belge de l'entre deux-guerres. Homme d'affaires bien plus que de religion, l'abbé fut également l'un des mentors de Léon Degrelle, le chef du parti Rex, et le « découvreur » d'Hergé qui lui vouera jusqu'à la fin une admiration sans borne. Wallez sera lourdement condamné pour collaboration après la guerre mais fut-il vraiment l'instigateur de la fameuse proclamation de la « germanité des Wallons » par Degrelle en janvier 1943 ? C'est la thèse de Marcel Wilmet.



Invité : Marcel WILMET, ancien journaliste, ancien collaborateur du Studio Hergé, spécialiste de son œuvre, vient de publier « L'Abbé Wallez, l'éminence noire de Degrelle et Hergé » - chez l'auteur info@art9experts.com

