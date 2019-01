Un Jour dans l'Histoire - 07/01/2019

13h20 : Zénobie, une héritière de Cléopâtre ?



Nous sommes en l'an 274 de notre ère, à Rome.

C'est jour de Triomphe pour l'empereur Aurélien qui a rétabli sa domination sur l'Orient.

On célèbre ses victoires en faisant défiler les vaincus. Parmi eux : Zénobie, reine d'Égypte et de Palmyre. Elle est couverte de bijoux et les chaînes qui la retiennent prisonnière sont portées par des domestiques.

Mais qui était Zénobie, dont l'ambition fut de gouverner le monde ?

A-t-elle éliminé son mari, le roi Odénath ?

A-t-elle séduit Aurélien ?

Comment est-elle morte : assassinée ? suicidée ?

Partons sur les traces de celle qui se prétendait descendante de Ptolémée et de Cléopâtre...

Avec nous : Violaine Vanoyeke, auteure de « Zénobie, l'héritière de Cléopâtre » (Le Livre de Poche).



14h : La musique concrète et acousmatique de Pierre Schaeffer



Au milieu du siècle précédent, avec l'avènement de l'enregistrement, de nouvelles possibilités sonores ont vu le jour. Véritable révolutionnaire de l'écoute et de la composition, Pierre Schaeffer, homme de radio, a su entendre dans les bruits du monde le matériau inouï, au sens propre du terme, et a permis à toute une génération de nouveaux musiciens de pouvoir voyager d'un imaginaire à un autre, dans un chatoiement électronique et sensuel. Avec la musique concrète, c'est un nouveau chapitre de la composition musicale qui a vu le jour dans les studios de l'ORTF.



Invitée : Annette Vande Gorne, compositrice en musique acousmatique, fondatrice de l'association Musiques et Recherches et directrice de la section électro-acoustique du Conservatoire Royal de Mons.

