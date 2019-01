Un Jour dans l'Histoire - 04/01/2019

13h20 : De Mozart et des Lumières , une série réalisée par Cécile Poss



« Nous avons eu du travail par-dessus la tête » :



Le fondateur de l'école de Médecine de Vienne se nomme est un certain Gerard van Swieten. Son fils, Gottfried, permettra à Mozart d'entrer en contact avec les œuvres de Bach et Haendel. Mozart s'en souviendra durant l'écriture de son requiem, citant à plusieurs reprises ses maîtres baroques et les compositeurs qu'il estime. La mort viendra ravir le compositeur durant l'écriture de son œuvre ultime « Fièvre miliaire aigue », peut-on lire comme cause de la mort dans le registre de décès de la cathédrale Saint-Etienne. On ne compte plus les mythes et légendes qui entoureront la fin du compositeur et parmi celles-ci, l'enterrement dans une fosse commune, seul, pauvre et abandonné, emmené dans un cercueil loin de la ville. C'est qu'en cette fin de XVIIIe siècle, on prend conscience du danger de garder les dépouilles mortelles près de soi, on appréhende les mauvaises odeurs comme vecteur de maladie et les prémices de ce qu'on appelle l'hygiène publique, commencent à pointer le bout de leur nez.



14 heures : Le lac Titicaca



À 3800 mètres d'altitude, dans les Andes, à la frontière entre la Bolivie et le Pérou, Christophe Delaere, archéologue américaniste rattaché au Centre de Recherches en Archéologie et Patrimoine "Crea patrimoine" de l'ULB, étudie les sites sacrés du lac Titicaca, ainsi que son « paléo-rivage ». par ses découvertes spectaculaires, Christophe Delaere reconstitue les pratiques rituelles des cultures précolombiennes de Tiahuanaco et des Incas.



Invité : Christophe Delaere, archéologue ULB

Casting et équipe Animateur Romain DETROY