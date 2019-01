Un Jour dans l'Histoire - 03/01/2019

13h20 : De Mozart et des Lumières , une série en 10 épisodes réalisée par Cécile Poss



«Lorsqu'une œuvre est achevée dans ma tête, je peux embrasser le tout en un coup d'œil » :



« Ici à Prague, j'ai constaté avec un énorme plaisir que tous ces gens s'amusaient fort à sautiller sur la musique de mon Figaro, adapté en contredanses et allemandes. Car ici, on ne parle que de Figaro ; on ne joue, ne sonne, ne chante, ne siffle que Figaro ? On ne va voir d'autres opéra que Figaro et toujours Figaro. Un bien grand honneur pour moi » écrit fièrement Mozart qui se voit confier la commande d'un opéra pour la ville de Prague. Ce sera Don Giovanni qu'il écrira quelques mois après la mort de son père survenue le 28 mai 1787. Mozart compose verticalement et semble-t-il, n'a plus qu'à transcrire sur le papier une musique déjà achevée dans sa tête. Les années qui suivent l'écriture de Don Giovanni s'annoncent difficiles, pour Mozart, certes mais pour ses collègues également. Tout le monde, musiciens ou non, subit les conséquences de la guerre austro-turque qui se déroule en 1788. Les théâtres sont fermés, les commandes d'opéra se font rares, les finances de Mozart s'estompent d'autant plus que sa femme, Constance doit partir en cure à Baden. L'eau et les bains qui ont commencé à être délaissés après le Moyen-Âge car considérés comme dangereux. On les soupçonnait de transmettre des maladies, on accusait les bains d'être des lieux de plaisirs. Il faudra attendre le XVIIIe siècle pour que les bains soient à nouveau prisés.



14 heures : L'été sanglant de Chicago



Durant l'été 1919, de violentes émeutes raciales éclatent aux Etats-Unis. Elles opposent Blancs et Noirs dans de nombreuses grandes villes du Sud profond mais également des régions industrielles de l'Est et du Middle West. C'est à Chicago qu'elles prendront une tournure insurrectionnelle de grande ampleur. A l'époque, un journaliste talentueux, Carl Sandburg, effectue une enquête sur les causes profondes de cet « été sanglant » qui illustre les éternels démons de l'Amérique...

Christophe Grangée est à la fois enseignant et chercheur, membre de l'histoire du centre d'histoire social du vingtième Siècle de Paris et c'est lui qui a rédigé l'introduction de française de cet ouvrage pour la compréhension des problèmes raciaux aux Etats-Unis



Invité : Christophe Granger à propos du livre de Carl Sandburg « Les émeutes raciales de Chicago » - juillet 1919 - Ed. Anamosa.

