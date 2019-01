Un Jour dans l'Histoire - 02/01/2019

13h20 : De Mozart et des Lumières , une série en 10 épisodes réalisée par Cécile Poss



« J'espère que vous pourrez me pardonner » :



« Mon très cher Père. J'ai étudié au moins mille livrets et même plus. Mais je n'en ai pratiquement pas trouvé un seul qui puisse me satisfaire, du moins sans apporter ici et là bien des modifications. Et même si un poète acceptait de s'en charger, il lui serait plus aisé d'en écrire un tout neuf » écrit Mozart. La collaboration entre le librettiste Lorenzo da Ponte et Mozart commencera en 1785 et donnera naissance à 3 chefs d'œuvre, Les Noces de Figaro, Don Giovanni et Cosi fan Tutte. Le fil conducteur qui relie la plupart des opéras de Mozart, c'est la pardon et la tolérance. Et si ces valeurs étaient le reflet de la société de l'époque ? Cette seconde moitié de XVIIIe siècle qui appréhende aussi l'homme dans toute sa complexité. Les médecins des Lumières commencent à s'intéresser aux nerfs et au psychisme. L'intériorité de chaque individu est pris en considération. Est-ce un hasard si c'est à cette époque également qu'apparaît le courant du Sturm und Drang qui met en évidence les passions et les sentiments du compositeur ? Et si tout était lié ?



14 heures : Gabrielle Petit, authentique héroïne de 14-18



En Belgique, lors de la première guerre mondiale, de nombreuses femmes se conduisirent comme de véritables héroïnes. Si le nom d'Edith Cavell est connu de tous, celui de Gabrielle Petit est resté plus discret. Pourtant, le cas de cette modeste vendeuse de magasin est un exemple frappant de la manière dont les femmes purent participer activement à cette première « guerre totale » de l'histoire de l'humanité...



Invitée : Sophie de Schaepdrijver, professeure d'histoire contemporaine à Pennsylvania State University et auteure de « Gabrielle Petit. The Death and Life of a Female Spy in the First World War » (ed. Bloosmburyq)

