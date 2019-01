« Mon très cher Père. J’ai étudié au moins mille livrets et même plus. Mais je n’en ai pratiquement pas trouvé un seul qui puisse me satisfaire, du moins sans apporter ici et là bien des modifications. Et même si un poète acceptait de s’en charger, il lui serait plus aisé d’en écrire un tout neuf » écrit Mozart. Une série réalisée par Cécile Poss