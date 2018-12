Un Jour dans l'Histoire - 28/12/2018

13h20 : De Mozart et des Lumières , une série en 10 épisodes réalisée par Cécile Poss



« L'opéra me rapportera en tous temps » :



Vienne, la capitale autrichienne est synonyme de liberté pour Mozart qui peut enfin composer à sa guise. Joseph II, l'empereur des Habsbourg depuis 1780 s'inscrit en droite ligne de l'Aufklärung. Ce mouvement allemand comparable aux Lumières françaises à quelques différences près, s'intéresse de près aux autres civilisations. Les voisins des Autrichiens retiendront donc toute l'attention des artistes viennois, c'est l'époque de l'orientalisme et des turqueries qui imprègnent diverses œuvres de Mozart dont notamment, L'Enlèvement au sérail, son premier opéra en langue allemande. « Chaque nation a son opéra, pourquoi n'en aurions-nous pas un, nous autres Allemands ? La langue allemande n'est-elle pas aussi bien adaptée au chant que le français ou l'anglais ? N'est-elle pas plus chantante que le russe ? » confie Mozart à son père. A cette époque, c'est l'opéra italien qui a pignon sur rue. Quelle relation nouera Mozart avec ses collègues italiens, avec Salieri de 5 ans son aîné, qu'en est-il des cabales et de la place de Mozart au sein de la société des Lumières ?



14 heures : Les pavés des Bruxelles



De nos places et de nos rues jusqu'aux côtes du tour des Flandres, le pavé est une pierre de touche incontournable de l'identité belge et bruxelloise. Marion Alecian, chargée de projet à l'ARAU, a codirigé avec Isabelle Pauthier le livre « Pavé de Bruxelles » réunissant une cohorte de spécialistes de l'histoire sociale, du patrimoine et de la mobilité. Cette somme passionnante et documentée, fruit d'un travail pluridisciplinaire, est un rappel de ce que la ville doit à son patrimoine routier et artisanal.

