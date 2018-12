Un Jour dans l'Histoire - 27/12/2018

13h20 : De Mozart et des Lumières , une série en 10 épisodes réalisée par Cécile Poss



Episode 4 : « Salzbourg n'est pas un endroit pour mon talent »



« La seule chose qui me dégoûte à Salzbourg, je vous le dis comme je l'ai sur le cœur, c'est que les relations avec les gens n'ont aucun niveau, que la musique ne jouit que d'une piètre considération et que l'archevêque ne croit pas censés les gens qui ont voyagé. Mais je vous assure qu'on est vraiment une pauvre créature si on ne voyage pas. Un homme de talent moyen restera toujours médiocre, qu'il voyage ou non. Mais un homme de talent supérieur (ce que, sans renier Dieu, je ne puis me dénier) deviendra mauvais s'il reste toujours au même endroit. » écrit Mozart à son père. Wolfgang se sent à l'étroit dans sa ville natale qui ne lui offre même pas la possibilité d'écrire un opéra, genre qu'il affectionne au plus haut point. Qu'à cela ne tienne, il démissionnera de son poste d'organiste de la cour pour être un musicien libre à Vienne. « Je hais l'archevêque jusqu'à la frénésie » disait le compositeur, cet archevêque qui aura jouit d'une mauvaise presse et qui pourtant était un homme des Lumières, il fera également représenter à Salzbourg le premier opéra en langue allemande de son ex employé, L'enlèvement au Sérail. Mozart est heureux à Vienne, il a du succès, il écrit pour l'opéra et il épouse Constance Weber. Ce mariage marque la rupture définitive avec Salzbourg mais aussi avec sa famille. Les liens qui unissaient le compositeurs à son père et à sa sœur seront définitivement altérés. Wolfgang et Constance donneront naissance à un petit Raimundl Léopold qui, confié à une nourrice, ne survivra pas. « Je me soucie de la fièvre de lait ! - car elle a des seins assez gonflés ! - Maintenant, contre ma volonté, et cependant avec mon accord, l'enfant a une nourrice ! - Ma femme, qu'elle soit ou non en mesure de le faire, ne devait pas nourrir son enfant, c'était ma ferme résolution - Mais mon enfant ne devait pas non plus avaler le lait d'une autre ! » écrit le compositeur. Les soins et l'attention accordés aux nourrissons était alors un sujet qui commençait à intéresser le monde du XVIIIe siècle.



14heures : L'accession des femmes en Maçonnerie



La franc-maçonnerie est une forme particulière de sociabilité profondément liée aux structures sociales de chaque époque", écrit la psychologue et franc-maçonne, Anne-Marie Dickelé. L'accession des femmes en Maçonnerie est une histoire récente et le résultat d'un long cheminement, entamé au 17e siècle en Angleterre. Elle correspond à l'évolution de la place et du statut des femmes dans la société. Prisonnières de leur statut inférieur au 18e siècles, elles ont percé une route vers les loges en Angleterre, dans l'Empire Allemand, en France et dans les Pays-Bas Autrichiens, avec des résultats différents. Au 19e siècles, la France Maçonnerie a accompagné les luttes pour leur émancipation.



Invitée : Laetitia Carlier , Conservateur du Musée belge de la Franc-Maçonnerie,

