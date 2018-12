Dernier épisode de la série réalisée par Jean-Louis Dupont consacrée à la Seconde Guerre mondiale dans le cinéma français, 1944-1969.

Son invitée : Sylvie Lindeperg est professeure à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et dirige le Centre d’études et de recherches en histoire et esthétique du cinéma.