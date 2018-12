Un Jour dans l'Histoire - 26/12/2018

13h20 : De Mozart et des Lumières , une série en 10 épisodes réalisée par Cécile Poss



Episode 3 : « J'ai prié Dieu avec ferveur de m'accorder la force »



« Séduit par Mannheim, Mozart tarde à obéir aux injonctions paternelles. Ce n'est finalement que le 23 mars 1778 qu'il exauce le vœu de Léopold et se rend à Paris afin d'y dégoter un emploi fixe. Les désillusions sont au rendez-vous, Mozart considère que les Français sont et resteront des ânes en musique. Anna-Maria, la mère de Wolfgang doit normalement prendre la direction de Salzbourg mais elle décide d'accompagner son fils à Paris de peur des mauvaises fréquentations. Le 3 juillet 1778, à 22h21, elle quitte ce monde laissant son fils seul dans ce Paris qu'il déteste, seul face aux reproches que lui adresse son père. « Wolfgang, vous avez trop attendu avant de faire venir un médecin et peut-être l'avez-vous trop saignée » écrivait Léopold Mozart. Pourquoi recourait-on aux saignées ? Comment cela se passait ? Était-ce encore vraiment à la mode en cette seconde moitié du Siècle des Lumières, cette période qui verra un changement radical dans l'approche de la médecine.



14 heures : Les Écrans de l'ombre (4/4)



Dernier épisode de la série réalisée par Jean-Louis Dupont consacrée à la Seconde Guerre mondiale dans le cinéma français, 1944-1969.

Son invitée : Sylvie Lindeperg est professeure à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et dirige le Centre d'études et de recherches en histoire et esthétique du cinéma. Ses recherches portent sur les liens entre le cinéma, la mémoire et l'histoire, avec un tropisme particulier pour la Seconde Guerre mondiale.

Son ouvrage, « Les Écrans de l'ombre. La Seconde Guerre mondiale dans le cinéma français (1944-1969). Paris : CNRS Éditions », a servi de base à l'entretien pour le « Ciné-Récit » !

Casting et équipe Animateur Romain DETROY