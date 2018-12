Un Jour dans l'Histoire - 25/12/2018

13h20 : De Mozart et des Lumières , une série en 10 épisodes réalisée par Cécile Poss



Episode 2 - « la Maladie de l'enfant nous a fait perdre 4 semaines »



Le jeune Mozart rencontrera de multiples personnalités au cours de ses périples européens. Le pape, les nobles, les rois, les grands de ce monde d'alors mais aussi et surtout des compositeurs et musiciens qui auront une importance capitale dans le développement musical de l'enfant. « Wolfgang Mozart aurait été beau s'il n'avait pas eu la variole » confie sa sœur Nannerl. 1767, Vienne est infestée par l'épidémie tout comme d'autres villes d'Europe. Sur 255000 habitants que compte la capitale autrichienne, 800 personnes succombent chaque année à la variole aussi appelée petite vérole. Faisait-on le lien entre hygiène et maladie ? Comment se soignait-on ? Le XVIIIe siècle verra naître ce qu'on appelle alors l'inoculation ou variolisation, ce procédé qui n'est autre que l'ancêtre de la vaccination.



14 HEURES : Etre domestique au 18eme siècle



Sous l'Ancien régime, toute famille aisée digne de ce nom se devait d'entretenir une domesticité la plus importante possible. Femme de chambre, cuisinière, majordome, valet, cocher, précepteur, gouvernante, palefrenier et même jusqu'à aumônier: tout un petit monde gravitait autour des « maîtres » et travaillait pour eux, parfois toute leur vie durant. Ce n'était généralement pas très bien payé mais au moins avait-on le gîte et le couvert assurés...



Invité : Jean-Jacques DAVID, guide-conférencie au château de Seneffe

Casting et équipe Animateur Romain DETROY