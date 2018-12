Un Jour dans l'Histoire - 24/12/2018

13h20 : De Mozart et des Lumières , une série en 10 épisodes réalisée par Cécile Poss



Episode 6 : « Très Honorable Frère »



Mozart était croyant, religieux et franc-maçon. Paradoxal ? Pour les Lumières françaises certainement. Pas au regard de Lumières germaniques.

Dès son plus jeune âge, Mozart est en contact avec des frères maçons. Le médecin qui le guérira de la variole en 1768 était maçon, le Docteur Mesmer rencontré à Mannheim l'était également tout comme plusieurs autres musiciens qui ont croisé le chemin du compositeur. Le 14 décembre 1784, Mozart est admis à la Loge A la Bienfaisance au grade d'Apprenti. Le 7 janvier 1785, il est compagnon et le 22 avril 1785, il devient Maître. Plus que des signes et symboles cachés que nous pourrions trouver dans n'importe quelle œuvre de Mozart, c'est le chemin intérieur, initiatique qui imprégnera dorénavant ses œuvres. Ce passage de l'ombre à la lumière se retrouvera également dans un célèbre quatuor dédié à l'un de ses plus chers amis, franc-maçon également, Joseph Haydn.



14 HEURES : Les « Lumières" font leur cinéma!



Au XVIIIe siècle, des esprits curieux vont étudier les phénomènes électriques et tenter de maîtriser la transparence des matériaux afin de projeter les images acquises par d'autres sources que le cerveau humain. Non pas les projeter de façon statique, mais surtout leur donner du mouvement. Lanterne magique, verre de Gainsborough, transparents de Carmontelles ne sont là que les prémices de ce qui deviendra le cinéma des frères Lumière...



Invité : Jean-Jacques David, conférencier , guide au château de Seneffe

