Un Jour dans l'Histoire - 20/12/2018

13h20 : " L'Hercule gréco-romain : un héros vénéré dans le monde antique "



C'est dans un monde magique, complexe et mystérieux que nous vous emmenons, aujourd'hui. Remontons à l'Antiquité gréco-romaine, au cœur de sa mythologie. Personnage principal de notre histoire : un solide gaillard, vêtu d'une peau de lion. Sa puissance est impressionnante, sa détermination sans failles. Il se nomme Hercule. Notre récit est peuplé, entre autres images d'héroïc fantasy, d'animaux démoniaques tapis derrière la porte des enfers mais aussi de d'âpres compétions amoureuses. Hercule : un héros populaire.



Invitée : Gaëlle De Cupere, historienne de l'art



14 heures : Page d'histoire économique : mesurer le déficit public.



La question du déficit public revient très régulièrement dans les débats politiques, que ce soit en France, en Italie, en Belgique ou dans d'autres pays à travers le monde. Or, longtemps, il n'existait pas d'instrument de mesure permettant de calculer les déficits publics et donc de comprendre vraiment les mécanismes macroéconomiques. Mais avec l'impact énorme qu'a eu la première Guerre mondiale sur l'économie mondiale, et encore plus celui qu'aura la seconde Guerre mondiale, il a bien fallu mettre au point des instruments capables de mesurer scientifiquement l'activité économique et avoir ainsi une chance de la réguler.



Invité : Kim Eric Möric, docteur en droit, avocat et maître de conférences à l'ULB. Auteur de « La répartition des risques dans les partenariats public-privé et le déficit public » (éditions Larcier)

