Un Jour dans l'Histoire - 18/12/2018

13h15 : Les sept vies du marquis de Sade



Le deux décembre 1814, à Charenton, près de Paris, s'éteint un homme qui a passé trente ans de sa vie privé de liberté. Ses écrits, sa conduite dissolue ont défrayé la chronique. Provoqué la colère de Louis XV puis de celle de Louis XVI. Dégouté Robespierre et courroucé Napoléon qui le haïssait. Combien de plaintes pour pratiques vicieuses et perverties : en résumé, contraires à la morale ? Scandaleux assurément, et pourtant, amoureux plus encore. Et aimé, en retour. Le lendemain de sa mort ; il est enterré dans le cimetière de l'hospice pour malades mentaux où il a passé les dernières années de son existence, faisant du théâtre qu'il montait, une sorte de thérapie collective. Sur la dalle de sa tombe, pas de nom ni même de date. Qu'importe, deux cents ans plus tard, nul n'ignore qu'il s'appelait marquis de Sade.



Invité : Jacques Ravenne « Les sept vies du marquis de Sade » aux FLEUVE EDITIONS



14 heures : Jackie Kennedy, militante de la première heure



Le 25 novembre 1963, trois jours après l'assassinat de John F. Kennedy, sa veuve, Jackie, exige et obtient que le cercueil du président soit porté par des soldats blancs et noirs. C'est l'air de rien un mini-séisme qui traverse les obsèques présidentielles, une étape importante dans l'Histoire américaine, tant la ségrégation raciale est une donnée avec laquelle compose encore une bonne part de la société civile et politique en ces années 60. Jackie Kennedy a fait bien plus qu'acter symboliquement, ce jour-là, l'égalité entre Noirs et Blancs. C'est l'aboutissement logique d'un combat que la première dame n'aura eu de cesse de mener durant le mandat de son époux. Trop souvent ramenée à nos souvenirs pour, son glamour, Jackie Kennedy a pris fait et cause contre le racisme sans jamais que la publicité de ses actions ne retombent sur d'autres que celles et ceux aux cœur de la lutte.



Invitée : Maud Guillaumain, réalisatrice du documentaire "Jackie Kennedy, militante de la première heure", retrace ce parcours militant peu connu en faveur de la visibilité et des droits des afro-américains.

