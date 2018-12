Un Jour dans l'Histoire - 17/12/2018

13h15 : Mai 68, et si De Gaulle et Cohn-Bendit s'étaient rencontrés ?



Nous sommes le 13 mai 1968. Un million de personnes défilent à Paris. En tête, un étudiant allemand : Daniel Cohn-Bendit, nouvelle idole de la jeunesse et des intellectuels.

Avec lui, les chefs de partis et les syndicats hurlent « De Gaulle, c'est fini ». L'Etat est sur le point de sombrer, la révolte est partie de l'université de Nanterre et a gagné l'ensemble du pays.

Que pense-t-il l'un de l'autre : le général De Gaulle, président de la Ve République et Dany le rouge l'agitateur enragé ?Le sauveur de la France et celui qui veut y mettre le feu.

Deux mondes qui semblent ne jamais devoir se rencontrer.



Invitée : Christine Clerc, grand reporter, écrivain. « Le tombeur du général » paru aux éditions Albin Michel.



14 heures : L'histoire de l'esclavage n'a pas commencé dans les champs de coton. C'est une tragédie beaucoup plus ancienne qui se joue depuis l'aube de l'humanité. A partir du VIIe siècle, et pendant plus de 1 200 ans, l'Afrique a été l'épicentre d'un gigantesque commerce d'êtres humains parcourant l'ensemble du globe. Au total, plus de 20 millions d'Africains ont été déportés, vendus et réduits en esclavage. Ce système criminel a enrichi et posé les fondements des plus grands empires à travers le monde. L'ampleur de ce trafic est telle qu'il a longtemps été impossible d'en expliquer tous les mécanismes. Pourtant, son histoire pose une question fondamentale : comment l'Afrique s'est-elle retrouvée au coeur des routes de l'esclavage ?



Invité : Daniel Cattier, co-réalisateur avec Juan Gélas et Fanny Glissant de la série documentaire "Les Routes de l'esclavage"

