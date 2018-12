Un Jour dans l'Histoire - 14/12/2018

13h20 : Elisée Reclus ou la double vie d'un géographe anarchiste entre 1860 et 1905



Nous sommes en 1905.

Plongeons-nous dans un ouvrage intitulé « L'Homme et la Terre ».

Dans la préface au tome I de ce livre publié de façon posthume, à Paris, par La librairie universelle, Elisée Reclus a écrit :

«L'équilibre rompu d'individu à individu, de classe à classe, se balance constamment autour de son axe de repos : le viol de la justice crie toujours vengeance.

De là, d'incessantes oscillations.

Ceux qui commandent cherchent à rester les maîtres, tandis que les asservis font effort pour reconquérir la liberté, puis, entraînés par l'énergie de leur élan, tentent de reconstituer le pouvoir à leur profit.

Ainsi des guerres civiles, compliquées de guerres étrangères, d'écrasements et de destructions, se succèdent en un enchevêtrement continu, aboutissant diversement, suivant la poussée respective des éléments en lutte.

Ou bien les opprimés se soumettent, ayant épuisé leur force de résistance : ils meurent lentement et s'éteignent, n'ayant plus l'initiative qui fait la vie ; ou bien c'est la revendication des hommes libres qui l'emporte, et, dans le chaos des événements, on peut discerner de véritables révolutions, c'est-à-dire des changements de régime politique, économique et social, dus à la compréhension plus nette des conditions du milieu et à l'énergie des initiatives individuelles. »

Elisée Reclus, géographe, écologiste avant l'heure et anarchiste ...





Invitée : Maggy GIBON, romaniste et professeur honoraire de l'Athénée d'Uccle



14 heures : Monumental : L'Arc de Triomphe de l'Etoile



Malmené ces dernières semaines par les « gilets jaunes », L'Arc de triomphe à Paris est sans doute l'un des monuments les plus photographiés et les plus visités de Paris. Il est aussi le plus grand arc du monde. Idéalement situé au centre de la place de l'Etoile, en haut de l'avenue des Champs-Elysées, l'Arc de triomphe symbolise l'histoire de la France et incarne pour le monde entier la ville de Paris.

En 2014, Johanne Dussez recevait, Pascal Menet, à l'époque administrateur de l'Arc de Triomphe et du Panthéon.

