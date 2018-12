Un Jour dans l'Histoire - 13/12/2018

13h20 : Le jeune Picasso, bleu et rose



Nous sommes en octobre 1900, à Paris.

Arrivé d'Espagne, c'est un tout jeune homme d'à peine dix-neuf ans qui débarque à la gare d'Orsay.

Pablo Ruiz, peintre en herbe qui partage sa production entre tableaux académiques, pour rassurer son père, et œuvres inspirées de l'avant-garde barcelonaise, a été désigné pour représenter son pays à l'Exposition universelle.

Il doit y présenter une grande toile intitulée « Derniers moments ».

L'Exposition marque le début d'une séquence de création intense qui sera ponctuée par des allers-retours entre l'Espagne et la capitale française.

Deux ans plus tard, l'essayiste Charles Morice écrira dans « Le Mercure de France » : « Elle est extraordinaire, la tristesse stérile qui pèse sur l'œuvre entière de ce très jeune homme (...) on dirait d'un jeune dieu qui voudrait refaire le monde. Mais c'est un dieu sombre. »

Celui qui signe bientôt Picasso entame ses périodes bleue et rose...



Invitée : Claire Bernardi, conservatrice au Musée d'Orsay. Exposition « Picasso. Bleu et rose » jusqu'au 06 janvier.



14 heures : Architectes de la paix



Fin 19e siècle : des mouvements pacifistes éclosent un peu partout en Europe et en Amérique du Nord. Le monde civilisé, pensent-ils, ne peut plus résoudre ses contradictions par la violence. Le progrès technique doit aller de pair avec un progrès moral qui exclut définitivement la guerre. En attendant, il s'agit de progresser dans cette direction en poussant les Etats à régler leurs différends par le droit et la négociation plutôt que par le sort des armes. C'est à La Haye (Pays-Bas) qu'en 1913, est inauguré le Palais de la Paix qui aujourd'hui encore est le siège de la Cour internationale de justice des Nations Unies. Le Palais de la paix est un jalon essentiel de la patiente construction de la paix et de la justice mondiales qui, 70 ans après la Déclaration universelle des droits de l'homme, et malgré les conflits incessants, continue d'œuvrer à la paix dans le monde.



Invitée : Stéphanie Manfroid, historienne, responsable scientifique des archives du Mundaneum

A l'occasion de l'exposition « L'Europe commence ici - Les Architectes de la paix » au Mundaneum, Mons, jusqu'au 23 mars 2019.

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY