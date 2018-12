Un Jour dans l'Histoire - 12/12/2018

13h20 : Vauban et les forteresses de la frontière franco-belge



Nous sommes en janvier 1673.

Dans une lettre qu'il écrit à François Michel Le Tellier, marquis de Louvois, l'un des principaux ministres du roi Louis XIV, Sébastien Le Prestre, marquis de Vauban écrit :

« Sérieusement, Monseigneur, le roi devrait un peu songer à faire son pré carré.

Cette confusion de places amies et ennemies ne me plaît point.

Vous êtes obligé d'en entretenir trois pour une.

Vos peuples en sont tourmentés, vos dépenses de beaucoup augmentées et vos forces de beaucoup diminuées, et j'ajoute qu'il est presque impossible que vous les puissiez toutes mettre en état et les munir.

Je dis de plus que si, dans les démêlés que nous avons si souvent avec nos voisins, nous venions à jouer un peu de malheur, ou (ce que Dieu ne veuille) à tomber dans une minorité, la plupart s'en iraient comme elles sont venues.

C'est pourquoi, soit par traité ou par une bonne guerre, Monseigneur, prêchez toujours la quadrature, non pas du cercle, mais du pré.

C'est une belle et bonne chose que de pouvoir tenir son fait des deux mains.»

Faire son Pré Carré, selon Vauban, c'est sanctuariser la France dans ses bornes naturelles.

En cas d'absence de frontières comme à la limite des Pays-Bas espagnols, c'est-à-dire nos régions, il faut construire des forteresses.

Ce sera le cas de Dunkerque à Longwy en passant par Tournai, Namur ou Bouillon et beaucoup d'autres endroits stratégiques.

Invité : Thierry Demey.

Auteur de « Le Pré Carré de Vauban. Les forteresses de la frontière franco-belge » ; éd . Badeaux. Les Écrans de l'ombre



Les Écrans de l'ombre (2/4)



Jean-Louis Dupont nous propose une série consacrée à la Seconde Guerre mondiale dans le cinéma français, 1944-1969.

Comment le cinéma a-t-il réécrit l'histoire ? Quels usages le cinéma fait-il du passé ?

Invitée : Sylvie Lindeperg, professeure à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et dirige le Centre d'études et de recherches en histoire et esthétique du cinéma.

Ses recherches portent sur les liens entre le cinéma, la mémoire et l'histoire, avec un tropisme particulier pour la Seconde Guerre mondiale.

Son ouvrage, « Les Écrans de l'ombre. La Seconde Guerre mondiale dans le cinéma français (1944-1969). Paris : CNRS Éditions », a servi de base à l'entretien pour le « Ciné-Récit » !

