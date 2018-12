Un Jour dans l'Histoire - 11/12/2018

13h20 : La Foudre : de la mythologie à la phénoménologie



Depuis la nuit des temps, elle nous effraye autant qu'elle nous fascine : la foudre. Dans toutes les régions du monde, mythologies et Histoire se sont confondus, à son propos, jusqu'au siècle des Lumières et les avancées scientifiques. Les religions se sont, généreusement, servies de ses effets, parfois spectaculaires, pour inspirer la crainte des dieux aux populations ignorantes.

Zeus, Jupiter, Thor et beaucoup d'autres ont tous utilisé la force de la foudre comme arme de dissuasion autant que de soumission.

Longtemps associé à la fertilité, le phénomène n'a pas encore livré tous ses secrets.

D'ici-là, prenons garde que le ciel ne nous tombe sur la tête !



Invité : Christian Bouquegneau, ancien recteur de la Faculté Polytechnique de Mons



14 heures : La Campagne des Cent fleurs



En février 1957, Mao Zedong, lance la Campagne des Cent fleurs. L'objectif caché de cette consultation est de mobiliser le peuple mécontent des excès de la bureaucratie chinoise. Contre toute attente, c'est contre le régime que les populations vont s'exprimer. Suivra une répression féroce et très étendue, qui a fait des millions de morts. Effacé de la mémoire collective, ce chapitre ressurgit dans un documentaire signé Wang Bing « Les âmes Mortes » qui sera diffusé à partir du 13 décembre çà la Cinématek. Wang Bing y interroge des rescapés de ces déportations massives . Huit heure de films. Un peu à l'image de « Shoah » de Claude Lanzmann.

Professeur émérite à l'ULB, et sinologue, Françoise Lauwart est avec nous pour nous dessiner le cadre historique de cette déportation sans équivalent dans l'Histoire.

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY