Un Jour dans l'Histoire - 10/12/2018

13h20 : Vers l'Avenir : 100 ans d'information en province de Namur



Nous sommes en 1936.

Dans son ouvrage intitulé « La presse catholique dans la province de Namur », le chanoine Jean Schmitz, représentant de l'Evêché au conseil d'administration du quotidien « Vers l'Avenir », écrit :

« Si le peuple namurois est resté, dans sa grande majorité, fidèle à l'Eglise, ne le dit-on pas, pour une bonne part, à l'action de la presse catholique ?

De nombreuses et brillantes collaborations, une chronique locale et régionale très fournie, des pages spéciales espacées sur tous les jours de la semaine font de Vers l'Avenir un grand et beau journal. »

Un journal né 36 ans plus tôt, en 1918.

Cela fait donc un siècle ...

Invité : Jean-François Pacco, journaliste et responsable du projet « Vers l'Avenir, cent ans »



14 heures : Histoire du mouvement punk



Nouvel épisode de notre histoire en musique avec ce lundi un focus sur une bande de jeunes bons à rien à peine capables de jouer d'un instrument... les punks. C'est Dominique Van Cappellen, chanteuse et guitariste du groupe Baby Fire qui est notre invitée et c'est loin des clichés et des sentiers battus sex pistoliens qu'elle nous emmène. Dans l'histoire qu'elle nous conte, il est question de Vi Subversa, celle qui en avait marre d'être femme au foyer, du collectif hyper engagé des Crass qui secouèrent de toute leur créativité la dame de fer, Margareth Thatcher, ou encore des Riot Grrrl, ce mouvement féministe radical qui donna un gros coup de pied dans le phallocentrisme de la société. Une séquence réalisée par Jonathan Remy.

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY