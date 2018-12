Un Jour dans l'Histoire - 07/12/2018

13h20 : Les collections coloniales avant et après les indépendances



Nous sommes le 10 mai 1897, à Bruxelles.

Jour de l'inauguration de l'Exposition internationale qui se poursuivra jusqu'au 8 novembre .

L'événement a lieu au Parc du Cinquantenaire et aussi à Tervuren où l'on a installé une section coloniale consacrée à l'État indépendant du Congo, propriété personnelle de roi Léopold II.

Les deux sites ont été reliés par une nouvelle ligne de tramway.

Vingt-deux pays participent à l'exposition qui sera visitée par près de 8 millions de personnes.

C'est de là que naîtra le Musée du Royal de l'Afrique centrale.

A quoi ressemblent les collections coloniales avant la période des Indépendances, que deviennent-elles après ?

C'est la leçon du jour ...



Invitée : Mathilde Leduc-Grimaldi, conservateur au Musée de l'Afrique



14 heures : Monumental : Le Bhoutan



Royaume bouddhiste, d'une taille équivalente à celle de la Suisse, coincé entre les géants Indien et Chinois, le Bhoutan s'est tissé, au fil des ans, une solide réputation de "pays du Bonheur". A quoi ressemble vraiment ce pays ? Comment y vit-on? Outre ses fameux temples accrochés aux montagnes, qu'a t-il de remarquable à nous montrer? Et sa politique qui privilégie l'indice du "Bonheur National Brut" au détriment du classique PNB est-elle exemplaire?

Visite du paisible "pays du Dragon" avec le passionnant et passionné guide de voyage Robert Dompnier, fondateur de l'agence Tirawa.

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY