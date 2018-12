Un Jour dans l'Histoire - 05/12/2018

13h20 : Paul Collowald, témoin privilégie de la construction européenne



Nous sommes en 1963, dans son ouvrage intitulé « Pour l'Europe », Robert Schuman l'un de nos pères fondateurs, écrit :

«Les dures leçons de l'histoire ont appris à l'homme de la frontière que je suis à se méfier des improvisations hâtives, des projets trop ambitieux, mais elles m'ont appris également que lorsqu'un jugement objectif, mûrement réfléchi, basé sur la réalité des faits et l'intérêt supérieur des hommes, nous conduit à des initiatives nouvelles, voire révolutionnaires, il importe - même si elles heurtent les coutumes établies, les antagonismes séculaires et les routines anciennes - de nous y tenir fermement et de persévérer.¿

Il est lui aussi un homme des frontières.

Il a subi l'annexion de l'Alsace et de la Moselle par le régime nazi.

Devenu lui aussi le fervent défenseur d'une Europe unie, il sera le témoin privilégié de sa construction.

Il s'appelle Paul Collowald.



Invité : Paul Collowald. « Paul Collowald, pionnier d'une Europe à unir, par Sabine Menu ; aux éditions Peter Lang.



14 heures : Les Écrans de l'ombre



Jean-Louis Dupont nous propose une nouvelle série consacrée à la Seconde Guerre mondiale dans le cinéma français, 1944-1969.

Comment le cinéma a-t-il réécrit l'histoire ? Quels usages le cinéma fait-il du passé ?



Invitée : Sylvie Lindeperg , professeure à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et dirige le Centre d'études et de recherches en histoire et esthétique du cinéma.

Ses recherches portent sur les liens entre le cinéma, la mémoire et l'histoire, avec un tropisme particulier pour la Seconde Guerre mondiale.

Son ouvrage, « Les Écrans de l'ombre. La Seconde Guerre mondiale dans le cinéma français (1944-1969). Paris : CNRS Éditions », a servi de base à l'entretien pour le « Ciné-Récit » !

