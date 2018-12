Un Jour dans l'Histoire - 04/12/2018

13h20 : Les Gaulois : Vérités et légendes



Nous sommes au Ier siècle avant notre ère. Cicéron, homme d'Etat romain et avocat, défend un certain Marcus Fonteius qui a gouverné la Gaule comme prêteur, pendant trois ans. Les Gaulois le conduisent au procès pour divers faits de malversation à l'aide des deniers publics. Dans son « Plaidoyer pour Fonteius », Cicéron écrit, parlant des Gaulois : « Ce sont des peuples qui jadis, bien loin de chez eux, sont allés jusqu'à Delphes, jusqu'au sanctuaire d'Appolon Pythien, l'oracle de l'univers, pour le profaner et le piller ». Les Gaulois violeurs de sanctuaires : l'une des nombreuses histoires, pas très glorieuses, qui pendent au bout de leurs moustaches. Celles-là et tant d'autres relèvent-elles de la vérité ou de la légende ? Nous allons faire le point...

Invité : Jean-Louis Brunaux, directeur de recherche au CNRS et auteur de « Les Gaulois » Editions Perrin.



14 heures : Portrait du photographe américain Leonard Freed



Les minorités, la guerre, la révolution, les discriminations raciales, le travail, le plaisir, le maintien de l'ordre, la pauvreté, l'art ou encore la vie quotidienne sont au cœur du travail de Leonard Freed, « photographe documentaire » qui a couvert toutes les zones de fractures de la seconde moitié du 20e siècle: Le conflit israélo-palestinien (depuis 1948), la tragédie du Bois du Cazier (1956), le mouvement des droits civiques aux Etats-Unis (1954 - 1968), l'Allemagne à l'heure de la Guerre froide, ou encore la révolution en Roumanie (1989). Une exposition au Musée Juif de Belgique lui rend hommage jusqu'au 17 mars prochain.

