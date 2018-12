Un Jour dans l'Histoire - 03/12/2018

13h20 : Une histoire de la famille depuis le Moyen-Age



Nous sommes en 1831.

Année de la parution d'un recueil de poèmes signés Victor Hugo.

Ce recueil s'intitule « Les Feuilles d'automne », on y trouve une série de textes dont un, au moins, évoque les joies de la famille :

« Lorsque l'enfant paraît, le cercle de famille

Applaudit à grands cris ; son doux regard qui brille

Fait briller tous les yeux,

Et les plus tristes fronts, les plus souillés peut-être,

Se dérident soudain à voir l'enfant paraître,

Innocent et joyeux (...) »

La famille s'est-elle toujours rassemblée autour du nouveau-né, dans une telle harmonie ?

Et au fond : qu'est-ce que la famille ?

Depuis le Moyen Âge, ce sont les grandes étapes de son évolution que nous allons observer : mariage, séparation, monoparentale ou recomposée ...



Invité : Quentin Bullens, docteur en sciences psychologiques, à l'ULG.



14 heures : Portrait du naturaliste et poète américain, Henry David Thoreau.



Publié en 1854, Walden est le chef-d'œuvre longuement mûri de Henry David Thoreau. Cet auteur américain, père de la simplicité volontaire et du principe de désobéissance civile, militant de l'anti esclavagisme, a porté des idées et des réflexions qui trouvent sens aujourd'hui encore. Dans Walden, les références littéraires, les images, les injonctions à vivre de façon plus libre et anticonformiste, côtoient des descriptions de la nature sauvage et une éthique de l'introspection qui en font une œuvre singulière, à la portée subversive intacte. Professeur émérite de littérature américaine à l'Université Lyon 2, spécialiste de Thoreau, Michel Granger analyse avec nous cet ouvrage fondateur du genre littéraire nature writing, à la source de la réflexion écologiste sur l'utilisation des ressources et la préservation des espaces sauvages.

Henry David Thoreau, Walden, Editions le Mot et le Reste, 2018. Traduit de l'anglais (États-Unis) par Brice Matthieussent

préface de Jim Harrison. Notes et postface de Michel Granger.

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY