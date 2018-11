Un Jour dans l'Histoire - 30/11/2018

13h20 : Création de la société protectrice des enfants martyrs



Nous sommes à la fin du dix-neuvième siècle, à Bruxelles.

C'est en 1892 qu'a été créée la Société Protectrice des Enfants Martyrs.

Sur une affiche qui tapissent les murs de la capitale, on peut lire :

« La Société protectrice des Enfants martyrs prie instamment le public de ne plus rien acheter aux petits vendeurs de journaux, d'allumettes, de fleurs etc.

Sous prétexte de colportage, ces enfants, exploités par leurs parents, désertent l'école ou l'atelier, font de la mendicité déguisée, vivent de maraud et de vagabondage, s'instruisent aux pratiques les plus perverses de la rue et se livrent parfois à des métiers infâmes.

Tout achat fait à ces enfants est un encouragement à ce mal et, partant, un mauvais service à leur rendre. »

C'est l'histoire d'une institution d'aide à la jeunesse que nous allons vous raconter aujourd'hui, une institution devenue la Société royale protectrice de l'enfance.



Invité : Christian Dupont, historien, journaliste.

Auteur de « Eloigner et soutenir, histoire d'une institution d'aide à la jeunesse La Société protectrice des enfants martyrs »



14 heures : Monumental : La Villa d'Hadrien (Villa Adriana en italien) à Tivoli est l'un des sites italiens inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Bâtie à la demande de l'Empereur Hadrien, cet édifice est un complexe monumental qui, encore aujourd'hui, met en scène la magnificence des lieux de pouvoir de Rome antique.

