Un Jour dans l'Histoire - 28/11/2018

13h20 : Bruegel et l'Hiver



Nous sommes aux alentours de 1565, au cœur des Dix-Sept Provinces des Pays-Bas.

Anvers, métropole commerciale, est la plus grande et la plus riche des villes européennes.

On y compte environ 100.000 habitants, alors que 45.000 autres vivent à Bruxelles, siège du gouvernement.

Grosso modo, 500.000 personnes forment la population du duché de Brabant, fleurons des provinces, elles sont réparties en 107.000 familles.

Près de la moitié sont en ville. Ce qui est beaucoup pour l'époque.

Une époque où le climat subit des changements : une légère baisse des températures moyennes, des hivers très longs et très froids, alors que les printemps et les étés sont peu lumineux, frais et humides.

On fait face à des tempêtes, des inondations sévères ou à des épisodes de sécheresse.

C'est dans ce contexte que Pierre Bruegel dit l'Ancien va inscrire son art et offrir à la Renaissance flamande quelques-uns de ses plus grands chefs-d'œuvre.

Certains, précisément, décrivent des paysages d'hiver.

Bruegel a-t-il voulu témoigner de leur rudesse ?

Peut-on voir dans ces scènes des témoignages historiques du climat de XIVe siècle ?



Invitée : Sabine Van Sprang, historienne de l'art, conservatrice aux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique.

Auteure, avec Tine Luk Meganck, de « Bruegel et l'hiver », éd. du Fonds Mercator.



14 heures : Le Cinéma de Jacques Tati (3/3)



D'origine franco-russe, néerlandaise et italienne..., Jacques Tatischeff, est l'un des cinéastes français , le plus connu à l'étranger . Dans les films de Jacques Tati , il y a peu de dialogues, mais un grand nombre de gags visuels et sonores. Jacques Tati aime décrire la société française des années 1950 et 1960 avec un regard tendre. On trouve les thèmes des congés payés et du progrès technique. Pendant sa carrière, il a reçu plusieurs récompenses dont le Prix Louis-Delluc en 1953 (les Vacances de Monsieur Hulot ), l'Oscar du meilleur film étranger en 1959 (Mon oncle ), et un César d'honneur en 1977. Pourtant il n'a tourné que quelques films en trente ans. Lorsqu'il s'éteint en 1982 à l'âge de 75 ans, il est célèbre mais ruiné. Jean-Louis Dupont, en compagnie de Stéphane Goudet, fin connaisseur de l'œuvre de Jacques Tatischeff nous fait découvrir sa filmographie.

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY