Un Jour dans l'Histoire - 23/11/2018

13h20 : Camille Lemonnier « Maréchal des lettres belges » et oublié



Nous sommes en 1910, dans son essai consacré au poète Emile Verhaeren, Stefan Zweig, l'auteur de « La confusion de sentiments », consacre quelques lignes à un autre talent belge : Camille Lemonnier.

« C'est encore un héros que ce fier caractère.

Soldat du premier au dernier jour, il a lutté sans trêve, depuis quarante ans, pour la grandeur de la Belgique ; il a écrit livre sur livre, créé, travaillé, jeté des appels, renversé des barrières.

Il n'a point connu le repos jusqu'à ce que Paris et l'Europe n'attachassent plus au qualificatif ¿belge¿ la signification dédaigneuse de ¿provincial¿, jusqu'à ce qu'il devint enfin, comme jadis le nom de ¿gueux¿, d'un vocable honteux, un véritable titre d'honneur.

Intrépide, jamais découragé par l'insuccès, cet homme merveilleux a chanté son pays, les champs, les mines, les villes, ses compatriotes, les garçons et les filles au sang bouillant et prompt à la colère (...)

Avec la débauche de couleurs de son auguste ancêtre Rubens, dont la sensualité joyeuse faisait de la moindre chose une fête perpétuelle et jouissait de la vie comme d'une éternelle nouveauté, Camille Lemonnier a su peindre en prodigue toute vitalité, toute ardeur, toute abondance. »





Invité : Frédéric Saenen qui a dirigé la réédition de « La fin des bourgeois », le roman de Camille Lemonnier aux éditions Samsa .





14 heures : Monumental : Salt Lake City



Capitale de l'Etat Américain de l'Utah, ville des Jeux Olympiques d'Hiver de 2002, Salt Lake City est surtout connue pour avoir été fondée par les Mormons au 19ème siècle. Pratiqué par plus de 40% de ses habitants aujourd'hui, le mormonisme ou "Eglise de Jésus Christ des Saints du Dernier Jour" est omniprésent dans la ville, à travers ses Temples, chants et propagandistes... Aux côtés d'une forte contre-culture. Car paradoxalement, dans un état majoritairement républicain, Salt Lake City apparaît comme une enclave libérale et démocrate, gouvernée par une femme homosexuelle depuis 2016.

L'invité d'Anne-Laure Garnac , Chrystal Vanel chercheur en sociologie des religions, spécialiste des protestantismes, nous fait découvrir cette ville typiquement américaine et nous éclaire sur l'Histoire, les fondements et la réalité contemporaine du Mormonisme, au delà des rumeurs et préjugés.

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY