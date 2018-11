Un Jour dans l'Histoire - 22/11/2018

13h20 : Aux origines de l'impérialisme américain



Nous sommes en 1886, aux Etats-Unis d'Amérique.

Le révérend Josiah Strong publie un ouvrage qui fera date, il s'intitule « Our country : its possible future and its present crisis » (Notre pays. Son avenir possible et la crise présente).

Le révérend prédit qu'un siècle plus tard, càd à l'aube des années 1980, les Anglo-Saxons seront plus d'un milliard,.

« Libre et puissante, écrit-il, cette grande race missionnaire est destinée à déposséder beaucoup de races plus faibles, à en assimiler d'autres et à modeler le reste , jusqu'à ce qu'elle ait anglo-saxonisé l'humanité.

Dieu, ajoute-t-il, prend soin des enfants, des simples et des Etats-Unis ».

C'est aux origines de l'impérialisme américain que nous allons remonter, aujourd'hui.



Invité : Bertrand Van Ruymbeke, professeur à l'Université de Paris-8. « Histoire des Etats-Unis, de 1492 à nos jours » aux éditions Tallandier.



14 heures : L'incroyable histoire de la médecine



Savez-vous comment les barbiers sont devenus chirurgiens ?

Auriez-vous imaginé que l'anesthésie était née sur un champ de foire ?

Vous a-t-on appris à l'école comment Pasteur avait découvert la vaccination...parce que son assistant était parti en vacances ?

Du bricolage parfois génial de la préhistoire jusqu'à l'hypersophistication des greffes d'organes, l'histoire de la médecine est un immense roman plein de rebondissements, où l'amour, le pouvoir, le génie et le hasard se mêlent à la science.



Invité : Professeur Jean-Noël Fabiani (chef de service de chirurgie cardiovasculaire et de transplantation d'organes à l'hôpital européen Georges-Pompidou à Paris) , et co -auteur avec Philippe Bercovici pour la bande-dessinée "L'Incroyable Histoire de la médecine" éd. les arènes

