Un Jour dans l'Histoire - 21/11/2018

13h20 : Le laboratoire belge du droit international



Nous sommes entre le 15 juin et le 18 octobre 1907, à La Haye.

C'est là que se tient la deuxième conférence de la Paix.

Petits et Grands Etats y sont réunis.

L'ambiance est à la défiance.

Joseph Mélot, jeune conseiller technique auprès de la délégation belge rapporte :

« Les délégués belges y formaient une solide représentation nationale.

Elle était assurée d'une aide diplomatique expérimentée en la personne du Baron Guillaume (diplomate, père de diplomate, et futur ambassadeur à Paris).

Beernaert, notre ancien Premier ministre, déjà illustre dans les cercles internationaux, était le premier délégué.

Le grand jurisconsulte et parlementaire Van den Heuvel et le Baron Descamps, spécialisé dans les problèmes les plus ardus du droit des gens, se partageaient la tâche avec lui (...)

Dès qu'on abordait la pratique, on se heurtait aux méfiances des grands Etats entre eux et aux oppositions mutuelles des deux groupements politiques de l'Europe. »

Comment le droit international s'est-il construit ?

Quel rôle la Belgique a-t-elle joué dans cette évolution des relations entre les Etats ?

C'est ce que nous allons voir ...



Invité : Vincent Genin, docteur en histoire de l'Université de Liège.

« Le laboratoire belge du droit international » paru aux éditions de l'Académie royale de Belgique.



14 heures : Le Cinéma de Jacques Tati (2/3)



D'origine franco-russe, néerlandaise et italienne..., Jacques Tatischeff, est l'un des cinéastes français , le plus connu à l'étranger . Pendant sa carrière, Il a reçu plusieurs récompenses dont le Prix Louis-Delluc en 1953 (les Vacances de Monsieur Hulot ), l'Oscar du meilleur film étranger en 1959 (Mon oncle ), et un César d'honneur en 1977. Pourtant il n'a tourné que quelques films en trente ans. Lorsqu'il s'éteint en 1982 à l'âge de 75 ans , il est célèbre mais ruiné. Jean-Louis Dupont, en compagnie de Stéphane Goudet, fin connaisseur de l'œuvre de Jacques Tatischeff nous fait découvrir sa filmographie.

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY