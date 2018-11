Un Jour dans l'Histoire - 20/11/2018

13h20 : Les Brunhoff, créateurs de Babar , empereur de la presse et de l'édition



Nous sommes en 1931.

Entre le 6 mai et le 15 novembre se tient, à Paris, l'Exposition coloniale, à la Porte dorée, sur le site du bois de Vincennes.

C'est à cette époque que se produit un événement dans le monde de la littérature : il s'agit, ni plus ni moins, de la naissance de Babar !

C'est aux éditions du Jardin des Modes que parait le premier numéro des aventures du roi des éléphants.

C'est Cécile de Brunhoff qui est à l'origine de ce récit qu'elle racontait à ses enfants.

Son mari, Jean qui est peintre, décide de l'illustrer et c'est le frère de ce dernier, Michel Brunhoff et son beau-frère, Lucien Vogel, qui vont tenter l'aventure de l'édition.

Mais Babar, devenu célèbre dans le monde entier, ne doit pas faire oublier les autres hauts faits, dans le monde de la presse, de cette famille qui a marqué son siècle : La Gazette du bon ton , la version française de Vogue ou encore le magazine de reportage Vu .

Les Brunhoff, de la Belle Epoque à la Seconde Guerre mondiale, c'est l'histoire que nous allons vous raconter...



Invitée : Yseult Williams « La splendeur des Brunhoff » aux éditions Fayard.





14 heures : Georges Rodenbach, un des fleurons de la première littérature belge



Le 16 juillet 1855 à Tournai 1855 nait Georges Rodenbach. Cet écrivain belge a eu retentissement colossal avec son œuvre « Bruges la morte », publiée sous forme de feuilleton dans les colonnes du Figaro du 4 au 14 février 1892. Un roman dont le personnage principal est la ville de Bruges, et qui a contribué à la renommée internationale de la ville flamande et de Georges Rodenbach. Ce pur dandy est un des fleurons de la première littérature belge, née au 19e siècle, , dont le rayonnement a atteint Paris et a pris langue avec les grands mouvements artistiques de l'époque. L'exposition « L `œuvre au miroir des mots » qui se tient jusqu'au 6 janvier au Musée des Beaux-Arts de Tournai, magnifique bâtiment Horta, laisse toute sa place à la relation entre l'œuvre de George Rodenbach et les arts qui lui étaient contemporains.

