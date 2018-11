Un Jour dans l'Histoire - 19/11/2018

13h20 : Les transports publics bruxellois de 1950 à aujourd'hui

Nous sommes le 1er janvier 1954.

85 ans après la mise en service de la première ligne de tramway dans la capitale, naît la « Société des transports intercommunaux de Bruxelles ».

La STIB est le fruit de l'association de la Société anonyme « Les Tramways bruxellois » avec l'État belge, la Province de Brabant et les communes bruxelloises.

Après la deuxième Guerre mondiale, l'offre de transport public ne va cesser de changer en matière de répartition de ses différents modes de déplacement : tram-bus-métro.

On va beaucoup discuter aussi de la longueur du réseau, cherchant à établir la relation entre les évolutions et la variation du nombre de voyageurs.

Il y aura quelques hauts et beaucoup de bas, des avancées mais aussi beaucoup de reculades.

Un manque de confiance dans les manières de se déplacer collectivement, une perception tardive des enjeux cruciaux de la mobilité, peut-être ?

Les péripéties des transports publics bruxellois depuis les années cinquante, c'est maintenant...



Invité : Vincent Carton, ingénieur civil, professeur d'urbanisme à l'EFP.

Administrateur à la STIB de 2001 à 2014.



14 heures : Portrait de l'écrivain voyageur Nicolas Bouvier



Entre juin 1953 et décembre 1954, Nicolas Bouvier et Thierry Vernet embarquent dans une Fiat Topolino immatriculée dans le canton de Genève, pour relier la Yougoslavie et l'Inde. De ce voyage initiatique et ethnographique, l'écrivain voyageur a récolté une matière sonore, photographique et littéraire qu'il va disséminer dans ses écrits de « L'usage du monde » (1963) au « Poisson scorpion » (1982) Sylviane Dupuis, écrivaine et spécialiste de la littérature romande, retrace l'itinérance personnelle et initiatique d'un auteur qui va marquer durablement la littérature et la littérature de voyage en particulier.

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY