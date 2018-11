Un Jour dans l'Histoire - 15/11/2018

13h20 : Les aliénés dans la Grande Guerre



Nous sommes le 28 août 1916, à Grimbergen.

L'épouse de Christian D. , inscrit comme pensionnaire de l'asile de cette commune du Brabant flamand, écrit au directeur de l'institution :

Depuis le début de la guerre, (...) je suis seule à pourvoir pour tout, avec un commerce, dont en temps de paix, on ne pouvait encore subsister sans autre emploi.

Aujourd'hui, ce commerce n'est plus rien et je dois faire face aux menaces des taxes, loyer, contributions etc., tant d'autres choses qui me plongent dans des dettes insurmontables (...)

Je me permets encore de vous demander, Monsieur le Directeur, si vous pouvez soigner mon mari comme indigent . »

Quel a été le sort des patients et des patientes psychiatriques lors de la grande guerre, en Belgique ?



Invités : Anne Roekens, professeure d'histoire contemporaine à l'Université de Namur et Benoît Majerus, enseignant-chercheur à l'Université de Luxembourg.



14 heures : Femmes et intellectuelle au temps des Lumières



Elisa von der Recke fut une grande figure du monde intellectuel allemand au 18e siècle. Mariée à 17 ans, divorcée à 23, elle entretiendra une correspondance nourrie avec quelques-uns des plus grands intellectuels de son temps. Elisa voyagera énormément entre l'Allemagne, la Russie, la Pologne et la Courlande, son pays d'origine - aujourd'hui en Lettonie - mais elle sera également mêlée à la célèbre et étrange « Affaire Cagliostro »...



Invitée : Valérie Leyh, chargée de recherches FNRS en littérature allemande à l'ULg.

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY