Un Jour dans l'Histoire - 13/11/2018

Nous sommes le 26 janvier 1936. A Rome, au sud-est de la ville, sur un immense terrain vague qui longe la via Tuscolana

Le soleil brille et le Duce, Benito Mussolini en personne, est venu poser la première pierre d'un ensemble immobilier aux dimensions hors normes.

Le leader toujours soucieux de laisser une place dans l'histoire est applaudi par la foule.

Qu'est-il venu faire dans cet endroit sinistre, suivi de son aéropage culturel ?

Tout simplement lancer la construction d'un complexe monumental devant comprendre une douzaine de plateaux de cinéma et des installations techniques ultramodernes.

Une petite ville dans la ville !

« Un Hollywood sul Tevere », comme l'écrira la presse fasciste et servile, un Hollywood sur le Tibre.

La Duce est venu assister à la naissance de Cinecitta.

Cinecitta qui, passé cette sinistre époque, écrira les plus belles pages du septième art italien dont nous allons retracer les grandes étapes.





Invité : Georges Ayache « Le cinéma italien, appassionato » éditions du Rocher.





14 heures : Le génocide Namibien



Entre 1904 et 1911, en actuelle Namibie, les troupes coloniales allemandes exterminent une grande partie de la nation africaine des Héréros. Une autre ethnie locale, les Namas, connaissent également le même sort. En tout près de 80.000 victimes, guerriers, femmes et enfants compris, seront massacrés directement ou réduits à mourir de faim dans le terrible désert du Kalahari. Quant aux survivants, ils croupiront dans de véritables camps de concentration, prototypes de l'univers concentrationnaire du Troisième Reich. C'est le premier génocide du XXe siècle qui malheureusement en verra beaucoup d'autres... Invitée : Elise Fontenailles, écrivaine, auteure de « Blue Book » (Ed. Calmann-Levy), au micro de Jean-Pol Hecq.

