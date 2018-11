Un Jour dans l'Histoire - 12/11/2018

13h20 : Champagne !



Nous sommes le 16 novembre 1734, à Epernay, commune française située dans le département de la Marne, aujourd'hui dans la région du Grand Est, pays du Champagne.

Le négociant Bertin du Rocheret expédie au Marquis de Solignac... 50 bouteilles de mousseux, 50 de pétillant...

Quelques années auparavant il avait confié au comte d'Artagnan que « le moussage est un mérite à petit vin, le propre de la bière, du chocolat et de la crème fouettée.

Le bon vin de Champagne doit être clair, fin, pétiller dans le verre et fleurer ce qu'on appelle le bon goût qu'il n'a jamais quand il mousse...

Déjà en 1674 « Si la Champagne réussit, écrit l'ouvrage « l'Art de bien traiter », c'est là que les fins et les friands courent avec empressement :

il n'est point au monde une boisson et plus noble et plus délicieuse, et c'est maintenant le vin si fort à la mode qu'à l'exception de ceux que l'on tire de cette fertile et agréable contrée... tous les autres ne passent presque, chez les curieux, que pour des vinasses et des rebuts, dont on ne veut même pas entendre parler. »

L'histoire du champagne, c'est maintenant...

Invité : Jean-Pierre Devroey. Administrateur délégué du Collège Belgique .Membre de l'Académie royale de Belgique

Professeur émérite de l'Université libre de Bruxelles .Conférence : « Avant et après Dom Pérignon. Les multiples naissances du Champagne », lundi 12 novembre 2018 à 18h30, Arlon - Palais Provincial.



14 heures : L'histoire du tango



Direction ce lundi les rives marécageuses du Rio Plata, à Buenos Aires, à la fin du 19ème siècle. L'Argentine, indépendante depuis 1816, est alors un jeune pays et pour assurer son développement économique, elle fait appel à l'immigration européenne. Plusieurs millions de personnes, beaucoup d'Italiens et d'espagnols, mais aussi des allemands ou encore des français, débarquent dans le port de Buenos Aires et s'entassent à la périphérie de la ville. Là, ils côtoient les gauchos venus des campagnes et les descendants des anciens esclaves africains. Et c'est dans ce mélange de culture, au cœur des immenses taudis qui prennent forme, que va naître une musique et une danse métissée qui bientôt partira à la conquête du monde : le tango.

C'est un duo que nous accueillons aujourd'hui pour nous conter cette histoire du tango : Christophe Delporte est accordéoniste dans l'ensemble Astoria, ensemble spécialisé dans l'interprétations de la musique d'Astor Piazzolla, figure emblématique du tango, et Dante Dominguez, danseur professeur et chorégraphe au sein de la compagnie eguimodanz qui collabore avec Astoria.



Une histoire mise en sons et en musique par Jonathan Remy

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY