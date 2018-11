Un Jour dans l'Histoire - 09/11/2018

13h20 : « Comment transformer de « bons Allemands » en « bons Belges » ? L’annexion et l’intégration d’Eupen-Malmédy à la Belgique (1918-1925)





Nous sommes au lendemain de la Première Guerre mondiale.

A l'article 34 du Traité de Versailles, on peut lire ceci :

« L'Allemagne renonce, en outre, en faveur de la Belgique, à tous droits et titres sur les territoires comprenant l'ensemble des cercles (Kreise) de Eupen et Malmedy.

Pendant les six mois qui suivront la mise en vigueur du présent traité, des registres seront ouverts par l'autorité belge à Eupen et à Malmedy et les habitants desdits territoires auront la faculté d'y exprimer par écrit leur désir de voir tout ou partie de ces territoires maintenu sous la souveraineté allemande.

Il appartiendra au Gouvernement belge de porter le résultat de cette consultation populaire à la connaissance de la Société des Nations, dont la Belgique s'engage à accepter la décision. »

60.000 habitants, dont 50.000 germanophones, répartis sur quelques 1000 km2 viennent donc agrandir la Belgique.

Ils sont annexés.

Il va falloir les intégrer...



Invité : Dr. Christoph Brüll, professeur assistant au Luxembourg Centre for Contemporary and Digital History University of Luxembourg.

Maître de conférences au Département des sciences historiques, Université de Liège.

Conférence : « Comment transformer de « bons Allemands » en « bons Belges » ? l'annexion et l'intégration d'Eupen-Malmédy à la Belgique (1918-1925) » - Mardi 13 novembre, 20h15, Université de Namur.

