Un Jour dans l'Histoire - 08/11/2018

13h20 : La révolution bruxelloise des soldats-ouvriers



Nous sommes les 9 et 10 novembre 1918.

« Précédés de voitures arborant des drapeaux rouges et bourrées de soldats, 5 à 6000 soldats désarmés se dirigent vers la place Poelaert depuis la gare du Nord en passant par la Bourse et la place Saint-Jean.

Cheminement joyeux où les cocardent dansent, la Marseillaise et la Brabançonne éclatent, entrecoupées de discours fraternels et pathétiques à la population bruxelloise adressée du haut des autos en autant de meetings volants.

Et sur le passage, la foule exulte, arbore timidement puis de plus en plus hardiment les couleurs nationales et alliés.

Ce fut (...) plus une atmosphère de carnaval que de révolution ».

C'est ainsi que le Dr Hugo Freund rapporte ces événements, des années plus tard, à l'historien belge José Gotovitch.

Le Dr Freund était une éminence grise de ce que l'on a appelé la révolution du Coinseil des soldats-ouvriers allemands, à Bruxelles.

Autre témoin privilégié de ces curieuses journées de novembre : l'écrivain allemand Carl Einstein.

La Belgique a-t-elle réellement failli basculé dans la République ?

Invité : Hubert Roland, maître de recherches au FNRS, professeur à l'UCL.



14 heures : Propagande et aviation



La Première Guerre mondiale a été le théâtre d'une propagande importante et encore jamais vue : les progrès technologiques de l'aviation ont été mis à profit pour de disséminer des pamphlets et journaux à destination des soldats ennemis et des populations occupées. Si la guerre psychologique et la manipulation des opinions sont nées bien avant 1914, la Première Guerre mondiale va lui donner une intensité nouvelle

L'historien Bernard Wilkin, qui a consacré de nombreuses recherches à la question nous explique que les mutations technologiques dans le secteur de l'aviation ont permis le survol de zones à risques, souvent distantes, mais ces largages auraient été inoffensifs sans les progrès sans précédent de l'alphabétisation au XIXe siècle.

