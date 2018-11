Un Jour dans l'Histoire - 07/11/2018

13h20 : LA PROSTITUTION DANS LA GRECE ANTIQUE



Nous sommes au deuxième siècle de notre ère, en Grèce ancienne.

Lucien de Samosate, auteur satirique, met en scène mère et fille dans son « Dialogue des courtisanes » :

« Je vais te dire ce que tu dois faire et comment tu dois te comporter avec les hommes, dit Crosbyle à sa fille Corinne.

En effet, c'est là notre seul moyen de vivre et tu ne peux pas savoir comment nous avons vécu misérablement depuis la mort de ton père il y a deux ans (...)

J'ai calculé que quand tu aurais cet âge que tu as maintenant, il te serait facile de me nourrir et de te procurer richesses, robes de pourpres et servantes.

- Que veux-tu dire ? Lui demanda Corinne.

- Tu iras voir des jeunes gens, tu boiras avec eux et tu coucheras avec eux contre de l'argent.

- Comme Lyra, la fille de Daphnis ?

- Oui.

- Mais c'est une prostituée !

- Ce n'est pas si terrible ! Tu deviendras riche et tu auras de nombreux amants . Pourquoi pleures-tu ? Les prostituées sont nombreuses et recherchées. Elles gagnent beaucoup d'argent ! J'ai vu la fille de Daphnis couverte de guenilles quand elle était enfant et je la vois maintenant avec ses bijoux, ses robes de couleurs et ses quatre servantes ! »

Qui sont les prostituées dans la Grèce antique, dans quelles conditions pratiquent-elles/ils leur activité ?

Comment sont-elles/ils considéré.e.s ?

C'est la leçon du jour.



Invitée : Violaine Vanoyeke, historienne et romancière. « La prostitution dans la Grèce antique » Editions Encre Bleue Editeur.



14 heures : Plus rien ne sera comme avant



A l'issue de la première Guerre mondiale, le monde a complètement changé. Ou du moins, est-il désormais lancé vers d'autres horizons encore insoupçonnables 4 ans plus tôt. Les rapports sociaux ne seront plus jamais les mêmes, le monde politique a beaucoup appris, l'économie est bouleversée et s'est mondialisée à grande vitesse. Le modèle impérial européen est touché à mort même si certains n'en n'ont pas conscience car, paradoxalement, le colonialisme des vainqueurs entre alors dans son stade ultime.



Invité : Peter Scholliers, professeur d'histoire contemporaine à la VUB.

