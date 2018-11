Un Jour dans l'Histoire - 06/11/2018

13h20 : « Mahomet l'européen: Histoire des représentations du Prophète en Occident"



Quelles ont été les différentes représentations de Mahomet, en Occident, à travers les siècles ?

C'est la leçon du jour.



Invité : John Tolan , professeur d'histoire à l'université de Nantes, et auteur « Mahomet l'européen: Histoire des représentations du Prophète en Occident » aux éditions Albin Michel



14 heures : : L'histoire de la Sécurité Sociale



Organisée par le pacte social de 1944, la Sécurité Sociale est un enjeu politique et économique crucial en ce début de siècle. Une initiative a été lancée en Belgique sous le nom de « Ma Sécu, Mon Patrimoine ». Son but : entreprendre une démarche de reconnaissance de la Sécurité sociale, auprès de l'Unesco, comme patrimoine immatériel. L'occasion pour revenir sur les fondements et la genèse de notre modèle de protection sociale.



Invitée : Pascale Vielle, docteure en Droit, professeur aux universités de Louvain et de Florence, spécialisée en sécurité sociale.

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY