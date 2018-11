Un Jour dans l'Histoire - 05/11/2018

13h20 : Les relations internationales scientifiques après la Première Guerre Mondiale



Nous sommes en octobre 1919.

Henri Pirenne, référence majeure des historiens belges, grande figure de la résistance non violente à l'occupation allemande, se réjouit du choix qui vient d'être fait, à Paris, par la communauté scientifique, de Bruxelles comme siège de l'Union Académique internationale.

Dans le Bulletin de la Classe des Lettres et des Sciences Morales et Politiques, on peut lire :

« Parmi les résultats de ces délibérations, il en est une qui nous a paru, à nous Belges, particulièrement précieux et réconfortant.

Nous avons été touchés de voir avec quel empressement, avec quelle impressionnante unanimité le Comité a applaudi à l'idée de faire de la Belgique le siège de la nouvelle organisation scientifique.

En prenant cette décision, le Comité a tenu à témoigner de nouveau sa sympathie pour notre pays, et il a désiré que cette sympathie s'affirmât immédiatement par un acte des plus significatifs.

Il a fait voir que la Belgique a mérité d'occuper une place au premier rang des pays chargés de conduire l'humanité vers de nouveaux progrès.

Pour toutes les nations alliées, la Belgique a représenté durant la guerre la cause du droit. (...)

C'est à Bruxelles que nous allons voir siéger une association destinée à unir les hommes dans la recherche désintéressée du Vrai.

La présence permanente, au milieu de nous, d'une noble institution contribuera à développer en Belgique les formes les plus relevées de l'activité scientifique. »

Comment les relations scientifiques internationales se sont-elles reconstruites après la Première Guerre mondiale ?

Quelle place la Belgique a-t-elle tenue ?

C'est ce que nous allons voir...



Invité : Kenneth Bertrams, chercheur qualifié au FNRS, chargé de cours à l'ULB.



14 heures : Althusser, philosophe et penseur de l'Histoire



L'histoire n'a pas de loi, elle donne cependant des leçons » Ce sont les mots du philosophe Louis Althusser, né en 1918 et décédé le 22 octobre 1990. Il est à l'origine d'un important renouvellement de la pensée marxiste de la seconde moitié du 20e siècle. Généralement associées au structuralisme, ses réflexions portent aussi sur l'Histoire et la philosophie historique. L'édition d'un ensemble de textes inédits nous donnent l'occasion de nous pencher sur une pensée et un penseur singulier.



Invité : Laurent de Sutter, Laurent de Sutter, directeur de collections aux Presses Universitaires de France

