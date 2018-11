Un Jour dans l'Histoire - 02/11/2018

13h15 : Proust Sociologue



Marcel Proust meurt le 18 novembre 1922, emporté par une bronchite mal soignée.

« À la recherche du temps perdu » est l'une des pièces majeures de la littérature du vingtième siècle.

Peinture d'un monde qui s'éteint, peut-on dire qu'il s'agit de l'œuvre d'un sociologue ?



Invité : Jacques Dubois, professeur émérite de l'Université de Liège. Auteur de « Le roman de Gilberte Swann » éditions du Seuil.



14 heures : Monumental : La Basilique Notre-Dame de la Paix à Yamoussoukro



C'est l'édifice religieux catholique le plus grand au monde : 150 m de largeur, alors que la basilique Saint-Pierre du Vatican s'arrête à 115 m. La Basilique Notre-Dame de la Paix s'impose au détour des larges avenues de la capitale administrative de la Cote d'Ivoire, Yamoussoukro. Construite à une vitesse record de 3 ans, entre 1986 et 1989, sur la volonté du Président Félix Houphouët-Boigny dans sa ville natale, la basilique n'a jamais cessé d'être l'objet de débats : les uns admirant sa monumentalité, les autres s'offusquant de tant de démesure économique autant qu'architecturale. A quoi ressemble vraiment ce haut-lieu de pèlerinage chrétien ? Quelle est sa véritable histoire? Et quid de la Paix qu'il est supposé servir, comme son nom l'indique ?

Les réponses avec Nora Greani, Dr en anthropologie, spécialiste de la monumentalité en Afrique sub-saharienne

